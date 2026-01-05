Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı Projesi'nde önemli bir aşama daha tamamlandı. Proje, şehir içi ulaşımın omurgasını oluşturacak ve trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

KONYA (İGFA) - Konya'nın ulaşım altyapısında tarihî bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen KONYARAY Banliyö Hattı'nda ray birleştirme kaynağı törenle gerçekleştirildi.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt katıldı.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, KONYARAY projesinin şehir içi ulaşımda önemli bir omurga oluşturduğunu belirterek, 'Meram Gar ve Selçuklu Gar, havaalanı ve Organize Sanayi Bölgelerimizle bağlantıyı sağlıyoruz. 14 istasyondan oluşan hattın yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız. Haziran ayına kadar altyapı ve üst yapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Meram Gar'dan Pınarbaşı'na kadar uzanan 23 kilometrelik hattın ilk ray kaynağını gerçekleştirmiş olduk. Büyükşehir Belediyemizin araç temini, TCDD'nin altyapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarıyla şehir içi ulaşımda önemli bir mesafe kat ediyoruz. Projemizi 2026 sonunda tamamlayıp 2027'de hizmete açmayı planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, KONYARAY ile birlikte tramvay, banliyö ve yüksek hızlı tren yatırımlarıyla Konya'nın 'demir ağlarla' örüldüğünü vurguladı. Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer ise projenin şehir trafiğine ciddi katkı sağlayacağını ve Konya'yı Türkiye Yüzyılı'nın önemli şehirlerinden biri yapacağını belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın da, 'Devlet Demir Yolları ve Büyükşehir Belediyemizin güçlü iş birliğiyle şehir içi ulaşımda önemli bir mesafe kat ediliyor. Projemiz önümüzdeki yıl hizmete alınacak ve şehir içi trafiğe hız, erişim ve konfor sağlayacak' dedi. KONYARAY Banliyö Hattı, tamamlandığında Konya'yı Meram, Selçuklu ve Pınarbaşı ilçeleri ile havaalanı ve organize sanayi bölgeleri arasında kesintisiz raylı sistemle bağlayarak şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak ve trafik yükünü azaltacak.