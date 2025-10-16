Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği eğitim semineriyle erken teşhisin önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü iş birliğinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programda Fotoğraf Sanatçısı Serpil Savaş, meme kanseri tedavi sürecindeki tecrübelerini fotoğraf kareleriyle anlattı.

Operatör Doktor Gülden Özden ve Uzman Doktor Elif Soyer de meme, rahim ağzı (serviks) ve kolorektal kanserleriyle ilgili bilgiler verdi. Seminerde, katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağı da anlatıldı.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, kadınların hayatın her alanında daha güçlü, daha sağlıklı ve daha bilinçli olmaları için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıklı bir kadının, aynı zamanda sağlıklı ailenin, sağlıklı toplumun ve sağlıklı geleceğin temel taşı olduğunu vurgulayan Gazioğlu, 'Biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır. Her kadının kendi vücudunu tanıması, düzenli kontrollerini yaptırması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesi, mücadelenin en güçlü adımıdır. Önleyici sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıktan eşit bir şekilde yararlanabilmesini arzuluyoruz. Bursalıların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.