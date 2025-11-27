Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında Tarım Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Selahattin Külcü tarafından gündeme getirilen Tarım AŞ tarafından dağıtılan çilek fideleri alımında sahte evrak konusunda soruşturma başlatılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Bursa Büyükşehir'in, bizim para aktarmayla ilgili hiçbir derdimiz olamaz.' dedi. Tarım Peyzaj A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız ise, konunun yargıya taşındığını ve bir ücret ödemediklerini belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında Tarım Komisyonu Başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Selahattin Külcü, Tarım AŞ'nin fide alımlarıyla ilgili yapılan komisyon incelemesinde resmî evraklarla kanıtlanan büyük bir usulsüzlüğü meclis gündemine taşıdı.

Konuşmasına Bursa'nın tarımsal üretimdeki kritik rolünü anlatarak başlayan Külcü, salçalık domatesin yüzde 35'inin, fidan üretiminin yüzde 40'ının, çağla üretiminin yüzde 80'inin, Santa Maria ve Deveci armudunun yüzde 70'inin, siyah incirin yüzde 90'ının, yaban mersini ve ahududunun yüzde 80'inin Bursa'da üretildiğini vurguladı.

‎‎Komisyona gelen önerge ile Tarım AŞ'nin çilek fidesi dağıtımı konusu masaya yatırıldı. Külcü'nün açıkladığı resmî evraklara göre:

‎Tarım AŞ tarafından 1 milyon 250 bin adet fide tedarik edildi.

‎Fideler 189 üreticiye dağıtıldı.

‎Çiftçilere 'Albion' çeşidi olarak verilen fidelerin büyük bölümünün farklı bir çeşit olduğu ortaya çıktı.

‎Yaklaşık 800 bin fide verimsiz çıktı, meyve vermedi.

‎Üreticiler ciddi maddi kayıp yaşadı.

‎‎Külcü'nün açıklamalarına göre fFide alımında kullanılan 'Fidan Üreticisi Belgesi'nin sahte olduğu,

‎Belge üzerinde imzası bulunan Ahmet Yavuz Karaca'nın 'Bursa İl Tarım Müdürü' olarak gösterildiği, ancak kendisinin aslında İstanbul İl Tarım Müdürü olduğu, ‎Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nün resmî yazı ile 'Bu belge tarafımızca düzenlenmemiştir' diyerek belgenin sahte olduğunu bildirdiği, ‎Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, ‎Fidelerin analiz raporunda oynama yapıldığının Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından teyit edildiği,‎Üretici firmanın belge üzerinde gösterdiği adresin boş bir daire olduğu, tüm bu tespitlerin, Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nün komisyona gönderdiği resmî yazı ile kesinleştiği belirtildi.

‎‎Analiz sonuçlarına göre alınan fidelerin mantar hastalığı taşıdığı, temiz gösterilmesine rağmen belgelerde oynama yapıldığı saptandı.

‎Külcü şu ifadeleri kullandı: ‎'7 milyon 500 bin TL ödenerek alınan fidelerin yüzde 80'i kurumuş durumda. Bu hastalık eğer bir virüs olsaydı, bugün Bursa'daki çilek üretiminin tamamı imha edilmek zorunda kalacaktı.'

‎Külcü, Tarım AŞ'nin diğer alımlarının da derhal incelenmesi gerektiğini belirterek:

‎‎'Bu sadece tek bir fide alımı. Eğer diğer kalemlerde de benzer durumlar varsa, 2026 yılı bütçesinde Tarım AŞ'ye ayrılan 110 milyon lira çiftçiye destek değil, başka yerlere akıtılan bir kaynak olur. Bu dosyada resmî evrakta sahtecilik olduğu net olarak tespit edilmiştir. Biz de konuyu yargıya taşıdık. Çiftçimizin emeğini hiçe sayan bu sürecin takipçisi olacağız.' dedi.

BOZBEY VE SALDIZ'DAN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, 'Bursa Büyükşehir'in, bizim para aktarmayla ilgili hiçbir derdimiz olamaz.' İfadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarım Peyzaj A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, konunun yargıya taşındığını ve bir ücret ödemediklerini belirtti.

Saldız, firmanın getirmiş olduğu fideleri üreticilere dağıttıklarını ancak sayı eksikliğinden dolayı bu sefer verdikleri fidelerin cinsinin, taahhüt ettiği cinsten farklı olduğu ortaya çıktığını, hangi üreticide sıkıntı varsa ekiplerin oraya gittiğini ve kontrol ettiğinin altını çizdi.

Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne açıklama yapan Saldız, 'Bu tutanaklar, gidilen bölgelerden bazılarıdır. O tutanaklarda bize fideleri satan firmanın sahibinin de imzası var.' dedi.

Tarım A.Ş ve sorumlu firma arasında yapılan sözleşmeye göre alınan malların ayıplı olması, bu nedenle bedelden indirim istemi ve maddi tazminat talebine yönelik 12 Kasım 2025 tarihinde yapılan Dava Şartı Arabuluculuk Sonuç Tutanağına göre, taraflar anlaşamadı. Saldız, 'Firma yetkilileriyle uzlaşma sağlayamadık; şimdi dava açılacak. Dava, bu süreçler geçilmeden açılmıyor.' ifadelerine yer verdi.

Külcü'nün açıklamalarına yönelik konuşan Saldız, 'Daha önce benim yerime Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış bir arkadaşımızdır. Komisyona bir dilekçe verilmiş, burada bir şikâyet var, ilgilenilmedi denmiş ve böyle bir süreç başlatmışlar. Sonrasında biz de hukuken bu firmayla davalık olduğumuzu bilgilendirdik, evrakları sunduk. Bize dava etmediğimizi söylüyor, bir de 7,5 milyon TL para ödediğimizi iddia ediyor. Böyle bir para ödenmedi; sadece ihale sürecinde hiçbir firma peşinat almadan ürün teslimi yapmıyor, biz de yüzde 20'lik bir peşinat ödedik.' şeklinde konuşarak hiçbir üreticiden kendilerine dava açacaklarına dair bir söylem duymadıklarını aktardı.

Üreticiye dağıtmak amaçlı sertifikalı bir milyon adet fidenin daha bulunduğunu duyuran Saldız, yeni sezonda fide dağıttıkları üreticilere bedelsiz verileceğini ifade ederek, 'Biz kimseyi mağdur etmedik, kimsenin de mağdur olması için çalışmıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız 7/24 elinden geleni yapmaya çalışıyor.' dedi.