Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek basit usul mükelleflerin belge basım ve dağıtım süreçlerinde oda ve birliklere yeni yetkiler tanındı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile mevcut düzenlemeye Geçici Madde 3 eklendi. Buna göre, kazançları basit usulde tespit edilen ve 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükellefler için belge basım, dağıtım ve izleme süreçlerinde yeni bir geçiş mekanizması getirildi. Düzenlemeyle, bu kapsamdaki mükelleflerin bağlı oldukları oda ve birlikler, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması gereken defter ve kullanılacak belgelerin basımı ve dağıtımı konusunda Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümlerine göre yetkilendirildi.

Yeni geçici madde kapsamında;

Mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre boyunca gerekli belgeleri bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edebilecek.

Oda ve birlikler, bastıkları belgelerle ilgili bilgileri Vergi Usul Kanunu uyarınca Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan önce bastırdığı ve kullanmadığı belgeleri 2 Şubat 2026'ya kadar ilgili odalara veya vergi dairelerine iptal ettirmek üzere teslim etmeleri gerekecek.

Mesleki teşekküller tarafından teslim alınan belgeler, ilgili tebliğlerde belirtilen usullere göre iptal edilip vergi dairelerine bildirilecek.