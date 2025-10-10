Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları' turnuvasına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, basketbol branşında Bursa kamu kurumları arasında şampiyon olarak bölge finallerine katılma hakkı kazandı.

BURSA (İGFA) -Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu çalışanlarının birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları', tüm kentlerde başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da Bursa Kamu Kurumları arasında yapılan turnuvada basketbol branşına katılarak mücadele etti.

Rakiplerini tek tek yenmeyi başaran Zabıta Dairesi Başkanlığı takımı, namağlup olarak Bursa şampiyonu olmayı başardı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sakarya'da yapılacak olan Bölge Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Bursa kamu kurumlarını temsil edecek.