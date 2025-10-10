Sivas Belediyesi, Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediği törenle 40 amatör spor kulübüne toplam 4 milyon TL'lik destek sağladı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 2 milyon TL nakdi yardım ve 2 milyon TL değerinde spor malzemesi dağıtıldı.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bir tören düzenledi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Demir ve çok sayıda sporcu katıldı.

'GENÇLİĞE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR'

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişiminde sporun önemine vurgu yaptı. Uzun, 'Sivas'taki 40 kulübümüze 2 milyon TL nakdi, 2 milyon TL malzeme desteği olmak üzere toplam 4 milyon TL'lik katkı sağlıyoruz. Bu destek, gençlerimizin daha iyi yerlere gelmesi için. Ayrıca belediye bünyesinde 2 bin lisanslı sporcumuz var, yaz spor okullarında 2 bin 500'ün üzerinde çocuğumuz eğitim alıyor' dedi.

Uzun, Kızılırmak projesi kapsamında spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları için 1 milyar TL'lik bütçe ayırdıklarını, projenin 3 yıl içinde yüzde 60'ının tamamlanacağını belirtti.

SİVASSPOR'A 40 MİLYON TL DESTEK

Başkan Uzun, amatör sporun yanı sıra profesyonel spora da destek verdiklerini ifade ederek, 'Bu yıl Sivasspor'umuza 40 milyon TL'lik destek sağladık. İsim hakkı ve göğüs reklamını aldık. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen takımımızı yalnız bırakmadık. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda şehrimizi temsil eden sporcularımıza da başarılar diliyoruz' dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Demir, belediyenin destekleri için Başkan Uzun'a teşekkür ederek, 'Bu yardımlar kulüplerimizin gelişmesi için çok değerli' dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise amatör sporun gençlerin sağlıklı gelişimi için önemine dikkat çekti.