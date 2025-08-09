Bursa Nilüfer Belediyesi ile TTF iş birliğinde gerçekleşen “Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi” çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Nefes kesen müsabakaların ardından başarı elde eden kadın ve erkek sporculara, kupa ve madalyaları takdim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi” sona erdi. Yenigün Tenis Akademisi'nde 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada; kadınlar, erkekler ve çiftler kategorilerinde heyecanlı maçlar oynandı.

Kadınlar kategorisinde toplam 20 sporcu mücadele etti. Eleme usulü oynanan maçların sonunda şampiyonluğa Enki Nas Çelik ulaşırken, finalde mücadele eden Duru Şengüngör ikinciliği elde etti. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Pelin Sevgi, başarılı sporcuları kutlayarak, kupa ve madalyalarını takdim etti.

Çift kadınlar kategorisinde ise Eylül Asya Yılmaz ve Göksu Derin Bugay birinci olurken, ikincilik kürsüsüne Enki Nas Çelik ve Elvin Eğribel çıktı.

Turnuvanın erkekler kategorisinde 88 sporcu yarıştı. Bu kategoride Eren Uranlı birinci, Kaan Dönmez ikinci oldu. Çift erkekler kategorisinde de Arda Ulusoy ile Çağan Çelik birinci, Mert Arabacı ile Furkan Karabulut ikinci sırada yer aldı. Başarılı sporculara kupa ve madalyaları Nilüfer Belediye Başkan Vekili Furkan Yavuz verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in selamlarını ileten Yavuz, mücadelelerinden dolayı sporcuları tebrik etti.