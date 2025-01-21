Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetim kadrosu 2024 yılını değerlendirdi.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik başkanlığında bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi’nin üst yönetim kadrosu, 2024 yılının genel değerlendirmesini yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu çerçevesinde, 2025 yılının yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunan üst yönetim ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik başkanlığındaki ‘2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi.

Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve belediyeye bağlı şirket yetkililerin katıldığı toplantıda, 2024 yılı genel değerlendirmesi yapıldı. Kurumsal yönetim, stratejik yönetim, mali analiz ve 2025 yılı bütçesine ilişkin paylaşımların da ele alındığı toplantıda, koordinasyon gerektiren işler de gözden geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimiyle bir araya gelerek 2024 yılında yapılanları ve 2025 yılında yapılacakları ele aldıklarını söyleyen Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde, herkesin güvenle, huzurla ve keyifle yaşayacağı bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.