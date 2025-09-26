İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla açıklarında JİHA destekli deniz operasyonunda 210 kg skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini tebrik ederek, "Mavi Vatan’da zehir tacirlerine geçit yok" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Muğla açıklarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’nın koordineli çalışması sonucu, uluslararası uyuşturucu tacirlerine ait bir tekne JİHA’larla saniye saniye izlendi ve denizden operasyon düzenlendi.

Aramada, tekneden 210 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1971436788796301474

Bakan Yerlikaya, “Muğla Valisi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma İHA Komutanlığı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’nı tebrik ediyorum. Kahraman Jandarma ve Sahil Güvenliğimizi kutluyorum” dedi.

Yerlikaya, “Karada Jandarmamız ve Polisimiz, Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” diyerek, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.