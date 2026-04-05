BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Nisan 2026 tarihli kararıyla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'rüşvet almak' suçlamaları kapsamında 3 günlük gözaltı süresinden sevk edildiği adli makamlarca 4 Nisan'da dün tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Bozbey'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

