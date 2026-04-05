KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında, 'Meme Kanseri' konulu bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa belediyede görev yapan kadın personel yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim, Kızılay Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seyfi Akşehirli tarafından verildi. Programda, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinin önlenmesi, erken teşhis yöntemleri ve tedavi süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Op. Dr. Akşehirli, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, düzenli kontrollerin ve bilinçli farkındalığın yaşam kurtardığını vurguladı.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, çalışanların sağlığını önceleyen eğitim programlarına devam edecek.