DSİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kocadere Göleti'ndeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, göletin tamamlandığında 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kocadere Göleti’ndeki çalışmalar son hızla sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Büyükorhan'da gövde dolgu imalatları tamamlanan projede çalışmalar devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Kocadere Göleti’nde gövde dolgu imalatları tamamlandığını, Temmuz ayı içerisinde ön yüz beton kaplama imalatlarına başlanacağını belirten Genel Müdür Balta, işimizde ayrıca dolusavak kazı imalatları ve iletim hattı imalatları devam ettiğini söyledi.

850 BİN METREKÜP İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları süren Büyükorhan Kocadere Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su sayesinde Bursa ili, Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.