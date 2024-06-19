Unesco Dünya Mirası Efes Antik Kenti'ndeki Deneyim Müzesi "En İyi Müze" ödülüne layık görüldü.ANKARA (İGFA) - Teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards’ta kendi alanında rakiplerini geride bırakan Efes Deneyim Müzesi aldığı birincilik ödülüyle adını dünyaya duyurdu.

Paris Eternal Mucha ve Danimarka’nın Carl Nielsen ile Regan Vest gibi müzeleri geride bırakarak ilk 4 arasına girmeye hak kazanan Efes Deneyim Müzesi finalde Riyad’da bulunan Aramco VIP Visitor Center, Hindistan’da bulunan India in Fashion ve Paris’te bulunan Dome Des Invalides Müzeleri ile yarıştı.

Mondo-Dr 2024 Awards’da “Müzeler” kategorisinde birinciliğe bu yıl Efes Deneyim Müzesi adını yazdırırken aynı kategoride geçtiğimiz yıl da birinciliği Dubai’de bulunan “Museum of the Future” kazanmıştı.

DENEYİM MÜZECİLİĞİ’Nİ TARİH ANLATIMIYLA BİRLEŞTİREN İLK MÜZELERDEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere merkezli olan ve 40 yılından bu yana kesintisiz yayımlanan Modriale Publishing Dergisinin 7'ncisini düzenlediği Mondo-Dr Awards bu yıl 12 Haziran’da Las Vegas’ta yapıldı.

Sergi ve ağırlama sektöründeki en iyi projeleri ve başarıları tanımak amacıyla organize edilen ödül töreninde özellikle mekânların tasarımı, ziyaretçi deneyimi ile teknik donanımlar üzerine odaklanılıyor. Dünyada ‘Deneyim Müzeciliği’ni tarih anlatımı ile birleştiren ilk müzelerden biri olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi de bu prestijli ödüle dünya çapındaki çalışmaları ödüllendiren bağımsız jüri üyelerinden oluşan bir kurulun değerlendirmesi sonucu layık görüldü.

8 BİN YILLIK YOLCULUĞA EFES DENEYİM MÜZESİ'NDE HAZIR MISIN?

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, yepyeni bir müzecilik anlayışı ile ziyaretçilerine Antik Kent’in altın çağını bizzat yaşatıyor.

Ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle Antik Efes’teki günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkânı sunuyor.

“Immersive” teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikayeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor.