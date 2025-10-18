İnegöl Belediyesi'nin Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası İnegöl sahnesinde ilçe halkıyla buluştu. Sanatseverleri klasik müziğin eşsiz dünyasıyla buluşturan konserde, unutulmaz bir gece yaşandı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi kış sezonuyla birlikte kültür sanat etkinliklerinde salon programlarının startını verdi. Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cuma akşamı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi sahnesinde İnegöllülerle buluştu. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konserde, sanatseverler klasik müziğin eşsiz dünyasıyla buluşma fırsatı yakaladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da takip ettiği ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konserin orkestra şefliğini Murat Göktaş, solistliğini ise genç trompet sanatçısı Deniz Arda Başuğur üstlendi. Programda J. G. Neruda'nın 'Trompet Konçertosu', Kara Karayev'in '3 Minyatür' adlı eseri ile Türk bestecisi Nevit Kodallı'nın 'Güzelleme' ve 'Telli Turna' eserleri yer aldı.

ÇOK KEYİFLİ BİR AKŞAM OLDU

Konser sonunda sahneye gelen Belediye Başkanı Alper Taban, kısa bir selamlama konuşması yaparak 'Orkestramız öylesine güzel bir gece yaşattı ki, çok keyif aldık. Senfoni orkestralarını yıl içerisinde böyle bir parça da olsa deneyimlemiş oluyoruz. Bizleri kırmayıp geldiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Salonu dolduran kıymetli hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir akşam olduğunu düşünüyorum. Kültür sanat anlamında hem bu ay içerisinde hem de bu aydan sonra çok daha güzel organizasyonları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.