Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılan yüz binlerce Bursalı, ellerindeki Türk Bayrakları ve Ata posterleriyle Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Bursa'nın tek yürek olduğu yürüyüşün ardından sanatçı Edis sahne alarak, vatandaşlara muhteşem bir bayram yaşattı.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 102. yıldönümü, Bursa'da düzenlenen görkemli programlarla kutlandı. Yüz binlerce Bursalı, Nilüfer'de her yıl düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılarak Cumhuriyet'e bir kez daha sahip çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 'Cumhuriyet Yürüyüşü' muhteşem görüntülere sahne oldu. FSM Bulvarı'nı baştan sona dolduran Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Atatürk ve Türk bayrakları ile alanda yerini aldı. Başlangıç noktası, Acıbadem Kavşağı olan yürüyüş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in alana gelmesiyle başladı.

Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Şadi Özdemir, yürüyüş öncesi ortak açıklama yaptı. Cumhuriyet'i alanlarda kutladıklarını ve alanlarda sahip çıktıklarını belirten Başkan Bozbey, '102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyeti gençlere emanet ederek yola çıktılar. Bizler de onların izinde Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız, bizim en büyük bayramımızdır. Bu bayramı alanlarda Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk! Yaşasın tam bağımsız Türkiye! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.

'CUMHURİYET VARSA, GELECEK VAR'

Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, 'Cumhuriyet'in değerlerine yönelik bir tehdit ya da sorun görüldüğünde, Cumhuriyetçiler sessiz kalmaz; bir araya gelir, alanlarda buluşur. Bugün de burada, halkımız aynı inançla sahaya çıktı ve Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Nilüfer'de, özellikle FSM Bulvarı'nda, 20 yıldır bu etkinlikler büyük bir coşkuyla düzenleniyor. Her yıl giderek artan bir kalabalık, Cumhuriyet için yan yana geliyor. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çünkü biz biliyoruz ki: Cumhuriyet varsa, gelecek var' dedi

FSM'DE İNSAN SELİ

Yürüyüşe, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, STK temsilcileri ve toplumun tüm kesimleri katıldı. Her yaştan Bursalının yer aldığı yürüyüşte bulvar, adeta insan seline dönüştü. Olağanüstü ilgi nedeniyle adım adım ilerleyen yürüyüş, vatandaşların omuz omuza söyledikleri 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları ve marşlarıyla renklendi. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı da açan vatandaşlar, meşale ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak coşkuyu doyasıya yaşadı.

Kutlamaların ikinci adresi, yürüyüşün sona erdiği Hastane Alanı oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa milletvekilleri sahneye çıkarak Türk bayraklarıyla halkı selamladı. Alanı ve yolları dolduran vatandaşlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu.

'GÜZEL BURSAMIZ, CUMHURİYET'E HEP SAHİP ÇIKTI'

Eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Alanı dolduranları, 'Hoş geldiniz! Cumhuriyetimizin gönüllü neferleri. Güzel Bursamızın yürekli insanları. Cumhuriyetimizin 102. yıl kutlamalarına hoş geldiniz' diyerek selamlayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Bugün gurur günümüz. Bugün en büyük bayramımız. Bir millet olarak bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz en mutlu günümüz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Güzel Bursamız, Cumhuriyet'e hep sahip çıktı. Her zaman da sahip çıkacak. Her 29 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramımızı FSM'de yüz binlerle birlikte coşkuyla kutluyoruz. Hiç bitmeyen tutkuyla, Cumhuriyet sevdamızı haykırıyoruz. Dünya bilsin ki, Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir. En büyük sevdamız' dedi.

29 Ekim'in sadece bir bayram günü olmadığını, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, kaderini kendi elleriyle yeniden yazdığı büyük günün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, 29 Ekim'in aynı zamanda Cumhuriyetin değerlerini geleceğe taşıma görevini de hatırlama günü olduğunu vurguladı. 102 yıl önce Anadolu'nun her köşesinden 'Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sesinin yükseldiğini söyleyen Başkan Bozbey, 'O ses, umutla, kararlılıkla, inançla yankılandı. Bugün burada, Bursamızın sokaklarında, meydanlarında yankılanmaya devam ediyor. Kentimiz, tarihinde hep mücadele ruhuyla öne çıktı. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Bursamız işgalin acısını da, bağımsızlığın coşkusunu da kuvvetli bir biçimde yaşadı. Bursa'nın işgal edildiği gün, Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü, siyah bir örtüyle kapatıldı. 11 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulana kadar. Bursamız, büyük kahramanlığın ve zulme karşı direnişin sembollerinden biri oldu' diye konuştu.

Bursa'nın, Türk milletinin umutlarının sembolü olduğunu belirten Başkan Bozbey, Bursa'nın mücadele eden, küllerinden doğan, her zaman yeşeren ve yeşerttiği güzellikleri tüm Türkiye'yle paylaşan bir şehir olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet'i yalnızca bir yönetim biçimi olarak değil, bir yaşam biçimi, karakter, yol gösterici olarak gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, '29 Ekim'le birlikte Bursa, aydınlanmanın, kalkınmanın, ilerlemenin şehri oldu. Cumhuriyetin fabrika bacalarının ilk dumanı, Türkiye'nin üretim atılımının ilk sayfası Bursa'da yazıldı. Biz Bursalılar, Atatürk'ün bu emanetine yüreğimizle sahip çıktık. Bursa, Cumhuriyetin fabrikalarında, tarlalarında, atölyelerinde, emekçilerinin alın terinde bu hedefin hakkını verdi. Türkiye'nin üretim ve kalkınma atılımını sırtlayan bir şehir oldu. Bugün biz de aynı ruhu taşıyoruz. Üreten, paylaşan, adaletle büyüyen bir Bursa'yı, Atatürk'ün gösterdiği yolda daha da güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

'BİZ CUMHURİYETİ BİR ÖMÜR BOYU YAŞIYORUZ'

Ulu Önder Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyeti, en iyi şekilde yaşatmak için çok çalıştıklarının altını çizen Başkan Bozbey, Cumhuriyetin 102. yılında en büyük mirası kendilerine emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. 'Bizim yolumuz hakkın, halkın, aklın, emeğin, adaletin, özgürlüğün, dayanışmanın yolu' diyen Başkan Bozbey, 'Akıldan güç alanlar, bilimden güç alanlar, vicdanının terazisini asla bozmayanlar, karanlıkta da kalsalar, yollarını kaybetmezler. Cumhuriyet bize bunu öğretmiştir. Dayanışmanın, düşünmenin, üretmenin olduğu yerde, umutsuzluğa yer yoktur. Biz Cumhuriyeti bir gün kutlamıyoruz. Biz Cumhuriyeti bir ömür boyu yaşıyoruz. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum' dedi.

'ATA'MIZIN YOLUNDA YÜRÜYEN YÜREKLİ İNSANLARIZ'

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de sahneye eşi Nuray Özdemir ile çıkarak Cumhuriyet Bayramı konuşmasını yaptı. Alandaki sesin, coşkunun ve atan kalplerin Cumhuriyet'in sesi olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, marşın her yıl biraz daha umutlu, biraz daha gür yankılandığını belirtti. Bu marşın, bir milletin ayağa kalkışının, bir halkın özgürlük tutkusunun marşı olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Biz o tutkunun neferleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Nilüfer'de, Bursa'da, Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyet'in ışığında, Ata'mızın yolunda yürüyen yürekli insanlarız. Bugün 102 yıllık bir mirası kutluyoruz. Bu mirası geleceğe taşıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki: ancak Cumhuriyet varsa, gelecek var. Bugün, bir milletin küllerinden doğduğu o büyük günün yıl dönümündeyiz. Bugün, karanlıktan aydınlığa uzanan bir inancın, bir direnişin, bir mucizenin izindeyiz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun' diye konuştu.

Cumhuriyet'in bir duruş, inanç ve onur olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyet'in kadının sesi, gencin umudu, çocuğun gülüşü ve halkın iradesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'i bir nilüfer çiçeğine benzeten Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer çiçeği kökleri bataklığın içinde de olsa, her sabah tertemiz yapraklarıyla yeniden doğar. Yüzünü güneşe çevirir. Cumhuriyet de öyledir! Cumhuriyet, bu toprakların nilüfer çiçeğidir. Karanlıktan doğar, umuda uçar, ışığa yürür. Ve biz, bu ışıkla aydınlanıyoruz. Bu akşam Bursa'nın dört bir yanından gelen yüz binlerce yürek bir aradayız. Bütün renklerimizle kol kola omuz omuza bir arada olmak ne güzel. Harikasın Nilüfer! Harikasın Bursa. Bu meydanda bir milletin bayram coşkusu var. Yüreğimizde yüz yıllık bir sevda var. Atatürk'ün, 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!' dediği o anın sesi var' dedi.

'ATAM! GÖZÜN ARKADA KALMASIN!'

Alanı dolduranlarla birlikte 'Yaşasın Cumhuriyet' diyen Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını, bir milletin canıyla, yüreğiyle, alın teriyle kurulduğunu vurguladı. Anadolu'nun her köşesinden yükselen bir direnişle kurulduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnönü'de yazıldı bu destan. Kurtuluşun her adımında, bir annenin gözyaşı, bir askerin yüreği, bir çocuğun duası var. Nezahat Onbaşı var. Kara Fatma var. Gördesli Makbule, Yörük Ali, Seyit Onbaşı var. Daha nice isimsiz kahraman, bu vatan özgür olsun diye mücadele etti. İşte biz, asil kahramanların emanetini taşıyoruz. Büyük eseri yaşatıyoruz. Biz, Cumhuriyet'in çocuklarıyız! Atam! Gözün arkada kalmasın! Emanetine sahip çıkıyoruz. Senin gösterdiğin yolda yürüyoruz. Nilüfer'i, Bursa'yı, Cumhuriyet'e yakışır bir geleceğe taşıyoruz' diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinde demokrasinin askıda olduğunu, halkın seçtiği başkanların zindanlarda olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, milletin iradesinin tutsak edildiğini dile getirdi. 'Bir Ekrem İmamoğlu gider, bin Ekrem İmamoğlu gelir' diyen Başkan Şadi Özdemir 'Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Bugün geçmişimize olan saygımızı, geleceğimize olan inancımızla birleştirdiğimiz gündür. Bugün, çocuklarımızın gözlerinde Cumhuriyet'in ışığını gördüğümüz gündür. Ve o ışık hiç sönmeyecek. Atam, söz veriyoruz. Senin kurduğun Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.

EDİS KONSERİYLE CUMHURİYET COŞKUSU

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, DJ performansı devam etti. Müziğin ritmine kendini bırakan yüz binlerce Bursalı, telefon ışıklarıyla alanda adeta görsel şölen yaşattı. Ünlü sanatçı Edis'in sahneye çıkmasıyla da coşku doruğa çıktı. Edis'in muhteşem sahne performansı, bayram coşkusu yaşayanlara keyifli anlar yaşattı.

Bursalıların birçok parçasına eşlik ettiği Edis'e, gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Atatürk posteri, İznik çinisi ve çiçek vererek teşekkür etti.