Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle BURFAŞ çalışanlarına yönelik ‘diksiyon ve iletişim becerileri, asayiş ve narkotik konularında bilinçlendirme ile terörle mücadele’ konularında eğitim programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, MBB ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimlerin ilk bölümünde, personelin etkili ve doğru Türkçe kullanımı, topluluk önünde konuşma teknikleri ve müşteri memnuniyetini artırıcı iletişim stratejileri üzerinde duruldu.

BURFAŞ çalışanlarının halkla ilişkilerde daha yetkin ve kendinden emin olmalarının amaçlandığı eğitimlerin diğer bölümünde ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman eğitmenler tarafından güvenlik konularında bilgi verildi.

Katılımcılar, genel asayiş konuları, narkotik maddelerin zararları ve tanıma yöntemleri ile terörle mücadelede farkındalık konularında bilgilendirildi.

Eğitimlerle, BURFAŞ personelinin kamusal alanlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaları, şüpheli durumlarda doğru reaksiyon gösterebilmeleri hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, üç kurum arasındaki işbirliğinin kamu hizmeti sunumunda kalitenin artırılması ve toplumsal güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çalışanların her alanda yetkinliklerini artırmanın, hem kendi güvenlikleri hem de hizmet verilen vatandaşların refahı için önemli olduğunu belirten Altunsoy, eğitimlerle personelin iletişim becerilerini geliştireceğini ve toplumsal güvenlik konularında daha bilinçli hale geleceğini ifade etti.

Eğitimlerin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy ile BURFAŞ Genel Müdürü Muhammet Erhan Pınar tarafından eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.