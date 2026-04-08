Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

BURDUR (İGFA) - Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre kaza, saat 17.00 sıralarında Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkiinde meydana geldi.

Minibüs ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 vatandaş hayatını kaybederken, 3 vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

Kaza sonrası yolun kontrollü şekilde trafiğe açıldığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar dilendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.