Hürriyetçi Sağlık-Sen, sendikal mücadelesinde yeni ve güçlü bir dönemin kapılarını aralayacak olan 2. Olağan Genel Kurulu'nu 11 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Sağlık-Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci liderliğinde yapılacak olan olağan genel kurulda, sendikanın vizyonunu daha da ileriye taşıyacak yenilenmiş bir yönetim kurulu listesi delegelerin ve kamuoyunun takdirine sunulacak. Siyasi partilerin sendikal faaliyetler üzerindeki tahakkümüne ve yönlendirmelerine karşı net bir duruş sergileyen, bağımsız sendikacılık ilkesini her şeyin üstünde tutan sürpriz ve güçlü isimler yeni dönemde yönetim kadrosu da sorumluluk üstlenecek.

YILDIRIM KOÇ'TAN ÖZEL KONFERANS

Genel kurul programı sadece bir seçim atmosferi değil, aynı zamanda sendikal hareketin entelektüel zeminini güçlendirecek bir vizyon buluşması olarak tasarlandı. Bu kapsamda, uzun yıllara yayılan araştırmaları ve yayınlarıyla emek hareketine hem teorik hem de pratik düzeyde büyük katkılar sunan değerli araştırmacı-yazar Yıldırım Koç, 'Türkiye'de Sendika, Siyaset ve Bürokrasi İlişkilerinin Etkileri ve Bağımsız Sendikal Mücadelenin Önemi' konulu bir konferans verecek. Bu konferansın, Türkiye'deki sendikal hareketin yapısı ve bağımsız mücadelenin gerekliliği üzerine önemli bir perspektif sunacak.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Genel kurul sonucunda oluşacak yeni yönetim, Hürriyetçi Sağlık-Sen'in kuruluş felsefesinin temelini oluşturan bağımsız, ilkeli ve mücadeleci sendikacılık anlayışından taviz vermeden yoluna devam edecek. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve kazanımları için sahada yürütülen örgütlenme çalışmaları yeni dönemde hız kazanacak; sağlıkçıların sorunlarına çok daha güçlü, kararlı ve etkili çözümler üretilecek.