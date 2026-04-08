Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı'nda, çocukların suça yönelmesinin çoklu risk faktörleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, dijital platformlarda korunma önlemlerinin kritik olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, çocukların suça sürüklenmesinin okuldan kopuş, devamsızlık, akran zorbalığı, aile içi sorunlar, sokak ve suç çevreleriyle temas ve bağımlılık riski gibi birbiriyle bağlantılı çoklu risk faktörlerinden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca dijital mecralardaki zararlı içeriklerin bu süreci daha da beslediğine dikkat çekti.

Çalıştayın çocukların korunması, hukuk, sosyal politika, aile yapısı, eğitim ve güvenlik boyutlarıyla konuyu bütüncül bir şekilde ele alacağını belirten Bakan Göktaş, erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çocukların eğitimle bağının korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, sosyal hizmet müdahalesinin zamanında devreye girmesinin önemine işaret etti.

Bakan Göktaş, çocukları dijital risklerden korumayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesini kritik bir adım olarak nitelendirdi.

15 yaş altındaki çocuklara yönelik düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformlarına, çocukların güvenliği odaklı yükümlülükler getirileceğini açıklayan Bakan Göktaş, 'Amacımız yasaklamak değil, platformların yasal temsilciler aracılığıyla kullanıcı haklarını korumasını ve oyunların yaş gruplarına uygun sunulmasını sağlamak. Böylece dijital dünyada belirsizliği değil, korumayı esas alan bir dönemi başlatmış olacağız' dedi.

Bakan Göktaş, çalıştayın suça sürüklenmeyi üreten tüm faktörleri, toplum vicdanıyla birlikte ele alan önemli bir platform olduğunu vurguladı ve adalet ile sosyal hizmet müdahalesinin eş zamanlı yürütülmesinin önemine dikkat çekti.