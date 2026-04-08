Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında grup sözcüleri, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi. Kurban Bayramı hazırlıkları ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması mecliste tartışma konusu oldu. Başkan Aydın, Bozbey'in tutuklanmasını 'demokrasi krizi' olarak nitelendirdi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Nisan ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis toplantı salonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında düzenlendi.

Düzenlenen meclis toplantısında meclis gündem maddeleri öncesinde grup sözcülerine söz hakkı verildi.

AK Parti Grup Sözcüsü, toplantıda Bursa'nın 700. yılı kutlamalarını anarak, belediyenin Kurban Bayramı sürecindeki kurban pazarı ve satış düzenlemeleri hakkında bilgi talep etti. Başkan Aydın ise 13, 17 ve 20 Nisan tarihlerinde padok satışlarının başlayacağını, yeni katılımcıların başvurularının alınacağını ve fiyatların yüzde 35 oranında artırılacağını açıkladı.

CHP Grubu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 31 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına tepki göstererek, 10 yıl önceki iddialarla tutuklamanın halkın iradesine müdahale olarak algılandığını belirtti ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

'Burada bir siyasi tartışma yapmak için değil, bir gerçeği Bursalı hemşehrilerimizle ve kamuoyuyla paylaşmak için konuşuyorum' diyen grup sözcüsü, 'Bir yılı aşkın süredir C HP'li belediye başkanlarına yönelik tutuklama kararları verilmektedir. Son olarak da Başkanımız Mustafa Bozbey hakkında verilen tutuklama kararı, yalnızca ilgili kişilerle sınırlı bir konu değildir. Bu durum, halkın oylarıyla kazanılamayan başkanlıkların, meclis üye çoğunluğuyla elde edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Şunu da ifade etmek isterim: Meclis çoğunluğu sayı olarak farklı olabilir; ancak oy oranına baktığımızda CHP, halkın iradesi açısından çoğunluktadır. Seçme ve seçilme hakkı, yerel demokrasinin temelidir. Bu hakka yönelik müdahaleler, millet iradesine vurulmuş bir darbedir. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isteriz ki hukukun üstünlüğü hepimiz için vazgeçilmezdir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir' diye konuştu.

MHP Grup Sözcüsü de, merhum Alparslan Türkeş'i anarak Türk milliyetçiliği ve Turan ülküsü vurgusu yaptı. Ayrıca, Dikkaldırım Mahallesi 7. Değirmen Caddesi No:7 adresindeki eski un değirmeni olarak bilinen metruk bina çevresinde yaşanan çevre sorunlarının çözümü için belediyeden işlem yapılmasını talep etti.

'TUTUKSUZ YARGILANMA ESAS OLMALI'

Grup sözcülerinin konuşması ardından açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına ilişkin, masumiyet karinesinin esas olduğunu belirterek, hukukun kurallarına uygun bir süreç yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Suçu ispatlanana kadar herkes masum olduğunu ifade eden Başkan Aydın, 'Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçmişte, 1998 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yaşanan süreçlerde de benzer tartışmalar olmuş, o dönemde de hukukun üstünlüğü savunulmuştur. Bizler bugün de aynı noktadayız. Tutuksuz yargılanmanın esas olması gerektiğini düşünüyor, belediye başkanımızın da bu kapsamda değerlendirilerek tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.' diye konuştu.

Grup sözcülerinin taleplerine ilişkin olarak Kurban Bayramı satış planlarını açıkladı.13, 17 ve 20 Nisan tarihlerinde, toplam 6 iş günü içerisinde kurbanlık padok (kodra) satışların başlayacağını yineleyen Başkan Aydın, 'Burada daha önce düzenli olarak katılanlar var. Ayrıca yeni katılacak olanlar için de süreç açık olacak. 27 Nisan saat 12.00'den itibaren hayvan sahipleri iş yerlerine başvurularını yapacaklar. Bayrama 10 gün kala satış süreci başlayacak, 5 gün sonra da durdurulacak. Fiyatlar ise mevcut duruma göre yüzde 35 oranında zamlı olarak uygulanacak' dedi.

Osmangazi meclis gündem maddeleri ile ilgili verilen kararlar oy birliği ile kabul edildi.