Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda hem ulusal gündem, hem de yerel yönetim çalışmaları ele alınırken, parti grup sözcülerinin açıklamaları mecliste tansiyonu yükseltti.

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Denetim Komisyonu Raporu oldu.

AK Parti grubu, belediyenin mali işlemlerinin incelendiğini ve tespit edilen eksikliklerin raporlandığını açıklarken, yapılan değerlendirmelerde, bu süreç sayesinde tasarruf sağlandığı, hataların giderildiği ve en büyük kazanımın Osmangazi halkı olduğu ifade edildi.

'SEÇİM VAATLERİNİN YÜZDE 68'İ HAYATA GEÇTİ'

Eleştirilere yanıt veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediyenin çalışmalarını savunarak seçim vaatlerinin yaklaşık yüzde 68'inin hayata geçirildiğini söyledi. Kreş, spor tesisi ve sosyal projelerin devam ettiğini belirten Başkan Aydın, kentsel dönüşüm sürecinde bürokratik engellerle karşılaşıldığını, güneş enerjisi ve yağmur suyu projelerinin ise ihale aşamasına geldiğini ifade etti.

Belediye iştiraklerinden OKİ'nin zarar etmesinin nedeninin ise sosyal hizmet odaklı çalışmalar ve uygun fiyatlı halk hizmetleri olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, ayrıca belediyenin mali disiplinine dikkat çekerek gelirlerin artırıldığını, giderlerin kontrol altına alındığını ve yeni gelir kalemleri oluşturulduğunu belirtti. Kent lokantaları, uygun fiyatlı sosyal tesisler ve öğrencilere yönelik hizmetlerin ise zarar değil, sosyal yatırım olduğunu dile getirdi.

Toplantıda kentsel dönüşüm konusu da geniş yer buldu.

Muhalefet bu konuda somut ilerleme olmadığını savunurken, belediye yönetimi projelerin planlama ve hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, Osmangazi Meydanı, Soğanlı Millet Bahçesi ve İpek Yolu Turizm Projesi gibi önemli yatırımların süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

Zaman zaman sert tartışmalara sahne olan meclis toplantısında siyasi gerilim yüksek seyrederken, tüm partiler Osmangazi'ye hizmet etme noktasında ortak bir duruş sergiledi.

Toplantı, alınan kararların ilçe için hayırlı olması temennisiyle sona erdi.