Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında Etiyopya kökenli el yazması bir eseri ülkesi yetkililerine teslim etti.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı.

Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törende, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Etiyopya kökenli bir el yazması eser Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohamed Mahmud'a teslim edildi.

Ahşap kapaklı ve deri yapraklardan oluşan eser, Ge'ez alfabesi ve Amharca dilinde kaleme alınmış bir el yazması niteliğinde bulunuyor.

Uluslararası iş birliği ve hukuki süreçler sonucunda gerçekleştirilen iade, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kültür varlığı ticaretiyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bakanlık yetkilileri, bu tür iadelerin kültürlerarası dayanışma ve uluslararası hukukun uygulanabilirliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.