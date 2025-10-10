Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile bu yıl gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Ödülleri töreninde ödül verilecek Cumhuriyet sevdalısı isimleri açıkladı.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılının coşkusuyla Podyum Davet'te gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yılki BUMİAD ödülleri gazeteci yazar Yılmaz Özdil,

AKUT Vakfı Kurucu Başkanı ünlü dağcı Nasuh Mahruki,

Bursalı hayırsever İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan çiftine takdim edilecek.

Geçmiş yıllarda ödül verilen isimleri sıralayan bir slayt gösterisi ile başlatılan programda konuşan Mustafa Gümüş, BUMİAD'ın 2009 yılında mühendis ve mimarlardan oluşan, bilimi rehber edinen 30 kişi tarafından, Kurucu Başkan İlker Özaslan'ın öncülüğünde kurulduğunu anımsattı. Gümüş, 2017 yılından beri sürdürülen Cumhuriyet ödülleri ile Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, cumhuriyetimize gönülden bağlı kişi ve kurumları ödüllendirdiklerini belirtti.

BUMİAD'ın takdim ettiği ödüllerin Cumhuriyet sevdasıyla yaşayan, çağdaşlaşmayı görev bilen, bilimi ve sanatı rehber edinen onurlu insanlara duyulan minnetin bir ifadesi olduğunu belirten Gümüş, bu yıl gerçekleştirilecek olan ödül töreninde yine Cumhuriyetin temel esaslarına sahip çıkan, değerli isimlere ödüllerini takdim edeceklerini ifade etti.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.