Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen 'Sıfır Atık Mavi' temalı eğitim programı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Atıkların geri dönüşüm süreci, denizlerin temiz tutulmasının önemi ve bireysel sorumlulukların anlatıldığı programda, katılımcılara 'Mavi Bayrak Kahramanları' rozeti takıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim alan özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen 'Sıfır Atık Mavi' temalı eğitim programında, katılımcılara çevresel etkilere karşı sosyal duyarlılıklar hatırlatıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda, atıkların geri dönüşüm süreci, denizlerin temiz tutulmasının önemi, su kaynaklarının korunması ve bireysel sorumluluklargibi konularda bilgilendirici bir sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Yasemin Çalışkan, 'Şunu çok iyi biliyoruz ki, yaşadığımız dünyada çevresel sürdürülebilirliği sağlamak bizim elimizde. Bu konuda bireysel olarak çevremizi korumak ve bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Doğayı ve denizi korumak adına, temiz, güvenli, erişilebilir plajlar ile Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar çok değerli. Su kaynaklarımızı ve plajlarımızı temiz tutarak denizimizin mavi kalmasını sağlamak için en büyük sorumluluk bizlere düşmektedir. Gelecekte hep birlikte daha yaşanılabilir bir dünya için el ele vermemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'MAVİ BAYRAK KAHRAMANLARI' ROZETLERİNİ TAKTI

Eğitimin ardından katılımcılar, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak iyilik kumbaraları tasarladı. Kumbaraların üzerine doğa sevgisini ve çevre bilincini yansıtan mesajlar yazan özel bireyler, çevreyi koruma ve temiz tutma sözü verdi. Etkinliğin sonunda, çevre duyarlılıklarını simgeleyen 'Mavi Bayrak Kahramanı' rozetleri takdim edildi.