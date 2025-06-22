Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), ‘İznik Bazilikası ve Bursa’nın Tarihi’ konulu toplantıda, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’i konuşmacı olarak ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa İznik’te sürdürülen kazılar ve bölgenin tarihsel öneminin ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, “İznik kazıları sayesinde tarihe olan ilgi artıyor” diyerek, Prof. Dr. Şahin’in yıllardır süren çalışmalarından dolayı kendisine teşekkürlerini sundu.

“İZNİK STRATEJİK BİR MERKEZDİ”

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, BUMİAD’ın Geçmiş dönem başkanları İlker Özarslan ve M. Orhan Efe ile üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Mustafa Şahin, İznik’in MS 4. yüzyıldan itibaren uzun süre stratejik bir merkez olma özelliğini koruduğunu ve kazıların bunu ortaya çıkarttığını söyledi.

Gümüşdelioğlu bölgesinde tespit edilen eski akarsu yataklarının altın ve elektron gibi değerli madenler barındırdığını belirten Prof. Dr. Şahin, “Antik dönemde bölgede kurulan ticaret yolları ve bu yollar üzerindeki kontrol noktaları, İznik’in yalnızca dinsel değil, ekonomik açıdan da stratejik bir merkez olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

İznik Gölü kıyısında 2014 yılında keşfedilen ve sular altındaki bir bazilikanın gün yüzüne çıkarılmasıyla başlayan kazılarda önemli kalıntılar elde edildiğini belirten Prof. Dr. Şahin, “MS 4. yüzyıla tarihlenen bazilikada açığa çıkarılan mozaikler, mezar yapıları ve döneme ait Valens sikkeleri, bölgenin erken Hristiyanlık dönemindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerin kullandı.

“TARİHİ DOKUYU KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Mustafa Şahin, İznik’in çevresini saran beş kilometrelik surların, antik kentin askeri ve mimari gücünü ortaya çıkarmak açısından önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Şahin, “Farklı yönlere açılan bu sur sistemi, hem savunma hem de ticaret açısından dönemin ihtiyaçlarına yanıt veren bir yapıydı. Bugün hala büyük ölçüde ayakta olan surların, zamana karşı verdiği mücadeleyle tarihi dokuyu korumaya devam ediyoruz” dedi.

ATATÜRK'ÜN İZNİK ZİYARETİ Kazılarla ortaya çıkan her yeni bulgunun İznik’in tarihsel önemini daha da pekiştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’lu yıllarda kente yaptığı ziyarette sarf ettiği “Gerçek İznik ayaklarımızın altındadır” sözünü de hatırlattı. Prof. Dr. Şahin, Atatürk’ün bu ifadesiyle, İznik’in toprak altındaki katmanlarında yatan geçmişin değerinin farkında olunduğuna dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ile BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür plaketlerini takdim etti. Ayrıca Prof Dr. Mustafa Şahin de BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş başta olmak üzere tüm üyelere, İznik Bazilika kazılarında ki katkılardan dolayı teşekkür plaketlerini takdim etti.