Dramdan komediye, korkudan gerilime ve animasyona kadar önemli yapımlar bugün vizyona giriyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte aynı anda vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Yeniden vizyona girecek Alacakaranlık (Twilight) serisinin ilk 3 filminin yanı sıra Sakın Ses Çıkarma (Speak No Evil), Koparan Kardeşler, Köpekler Firarda (Dogs at the Opera), Into the Mortal World, Ayrılış (Tuesday) ve İzliyorlar filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

Alacakaranlık serisi geri dönüyor. Serinin ilk filmi Alacakaranlık’ta, anne ve babası ayrı olan Bella Swan, annesinin yeni eşiyle kurduğu hayattan uzaklaşarak babasının yanına, Forks’a taşınmaya karar verir. Okuldaki ilk gününde, sınıf arkadaşı Edward Cullen'dan hemen etkilenir. Bella, Edward’ın gizemini çözmeye çalışırken, onun 108 yaşında bir vampir olduğunu öğrenir ve ona âşık olur. Serinin devam filmi Yeni Ay’da Bella ile Edward’ın inişli çıkışlı ilişkisini ve Bella’nın gizemli Jacob’la yakınlaşmasını izlerken; üçüncü film Tutulma’da ise mezuniyeti yaklaşan Bella, vampir Edward’a olan aşkı ve kurt adam Jacob’la olan arkadaşlığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini James Watkins’in üstlendiği Sakın Ses Çıkarma (Speak No Evil), yeni tanıştıkları bir ailenin davetini kabul etmeleriyle kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediniyor. Amerikalı bir aile, tatilde yeni tanıştıkları ve çok iyi arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailesi tarafından, pitoresk kırsalındaki cennet gibi malikanesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edilir. Ancak ev sahipleri, kısa sürede pasif-agresif tavırlardan evle ilgili karanlık sırları açığa çıkarmaya kadar uzanan davranışlarıyla konuklarının sınırlarını zorlamaya başladığında, her şey bir kabusa dönüşür.

Haftanın komedi filmlerinden Koparan Kardeşler, katıldıkları belediye ihalesinde kendilerini trajikomik olayların içerisinde bulan iki kardeşin hikayesini konu ediniyor. Orhan Koparan ve kardeşi Naylon, Koparan Kardeşler adını verdikleri şirketlerinde, kabir bakım işlerini yaparak geçimlerini sağlar. İşlerini geliştirmek isteyen kardeşler, bir gün belediyede kefen ihalesine girmek isterler. Ancak ihalenin kim tarafından alınacağının önceden ayarlandığından haberleri yoktur. İhalesi sırasında bir dizi olay çıkaran ve kendilerine düşman edinen Koparan kardeşler, kendilerini türlü trajikomik olayın içerisinde bulur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Köpekler Firarda (Dogs at the Opera), yanlışlıkla girdiği tiyatroda tanıştığı yeni arkadaşlarıyla bir serüvene atılan sokak köpeği Samson'un hikâyesini anlatıyor. Hayvan avcılarından kaçan başıboş köpek Samson, kendini Bolşoy Tiyatrosu'nda bulur. Böylece prima balerinin köpeğiyle tanışır ve ona hostesin çalınan dekorasyonunu geri getirmesi için yardım eder.

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Into the Mortal World, haksız yere bir suçla itham edilmiş ve ilahi dünyadan sürgün edilmiş annesinin intikamını almak isteyen Jinfeng’in başından geçenleri konu ediniyor. Zhi Nv'nin oğlu Jinfeng, annesi için ölümlü dünyaya gelir ve yıldızları fethetmek için ölümlü kız Xiaofan ile iş birliği yapar. İnsanlar ve tanrılar eşliğinde, yol boyunca birçok tehlikeyle karşılaşırlar ve Xiaofan'ın yaşam deneyiminin gizemi ve Zhi Nv'nin suçunun gerçeği yavaş yavaş ortaya çıkar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Daina Oniunas-Pusic’in üstlendiği Ayrılış (Tuesday), şaşırtıcı derecede konuşan bir kuş biçiminde gelen ölüm ile yüzleşmek zorunda olan bir anne ve kızının hikayesini konu ediniyor. Tuesday, ölmek üzere olan bir gençtir. O, annesi Zora'ya yakın olmak ve Dünya'daki bir papağanın bedenine bürünen "Ölüm" ile arkadaş olmak ister. Tuesday, yeni arkadaşının ona son dileğini yerine getirmesini umar.