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Yetkililer, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığını belirtirken, vatandaşlara yüksek sıcaklıklar karşısında tedbirli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacağını bildirdi. ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ülke genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.