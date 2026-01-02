BURSA (İGFA) - Olumsuz hava koşulları Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ'ın işlettiği Mudanya-İstanbul arasındaki deniz otobüslerini de etkiledi.

Sakarya Geyve Belediyesi'nde sosyal denge imzalandı
Sakarya Geyve Belediyesi'nde sosyal denge imzalandı
İçeriği Görüntüle

BUDO seferleri bugün de hava koşulları dolayısıyla sağlıklı gerçekleştirilemedi.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre 2 Ocak 2026 Cuma günü Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasında yapılması planlanan bazı BUDO deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre;

  • 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve
  • 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi internet sitesinden takip edebilir.

Kaynak: RSS