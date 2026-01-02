BURSA (İGFA) - Olumsuz hava koşulları Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ'ın işlettiği Mudanya-İstanbul arasındaki deniz otobüslerini de etkiledi.

BUDO seferleri bugün de hava koşulları dolayısıyla sağlıklı gerçekleştirilemedi.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre 2 Ocak 2026 Cuma günü Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasında yapılması planlanan bazı BUDO deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre;

16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

17.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi internet sitesinden takip edebilir.