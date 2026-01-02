Karayolları Genel Müdürlüğü, yabancı plakalı araçların otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin tahsiline ilişkin yeni uygulamanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçlara yönelik otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Kamu-Özel İş Birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünelleri kullanan yabancı plakalı araçların ödenmeyen geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren gümrük kapılarında tahsil edilmeye başlandı.

Yeni uygulama kapsamında, yabancı plakalı araç sahipleri geçiş ücretlerini zamanında ödeyebilmek için Türkiye'ye girişte gümrük kapılarından HGS kartı temin edebilecek. Ayrıca sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' bölümü üzerinden ya da ilgili otoyol işletmelerinin web sitelerinden plaka bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

Yetkililer, ödenmeyen geçiş ücretlerinin Türkiye'den çıkış sırasında gümrük kapılarında tahsil edileceğini hatırlatarak, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu.