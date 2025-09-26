Bunlar da ilginizi çekebilir

BUDO, hava koşullarının düzelmesiyle seferlerin de normale döneceğini duyurdu.

Buna göre, an itibariyle iptal edilen seferler şöyle:

İptal edilen seferler arasında Bursa-Mudanya, İstanbul-Eminönü/Sirkeci ve Armutlu (İhlas) hatları yer aldı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Eylül 2025 tarihindeki 6 seferini iptal etti. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Eylül 2025 tarihindeki 6 seferin iptal edildiğini duyurdu.

