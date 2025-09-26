Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara Bölgesi’nin birçok ilinde yerel sağanak yağışlar görülecek. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin iç kesimleri yağıştan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, hava sıcaklıklarında kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece düşüş öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğu yönlü kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.