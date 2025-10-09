Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çumra'ya kazandırılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, böyle çevreci bir yatırımı Çumra'ya kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 'İleri biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Uğur Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çumra'nın en büyük ihtiyaçlarından birisine Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde kavuşmuş bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

ÇUMRA VE 3 MAHALLESİNİN ATIKSULARINI ARITACAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hizmete sunulan Çumra İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir şehir vizyonunun somut adımlarının en önemlilerinden birisi olduğunu ifade ederek, 'İLBANK koordinasyonunda hayata geçirdiğimiz tesisimiz; Çumra ilçe merkezi, İçeri Çumra, Alibeyhüyüğü ve Okçu mahallelerinden gelen evsel nitelikli atıksu atıklarını arıtacak şekilde planlanmıştır. Modern teknolojiye sahip olan, çevreye duyarlı tesisimiz 2043 yılına kadar 71 bin 700 kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirilmiş oldu. Günlük 9 bin 895 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip tesisimizin güncel bedeli de 510 milyon liralık önemli bir yatırım olarak hayata geçmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Çumra'ya kazandırılan tesisin bir diğer öneminin de yola çok yakın olmasından dolayı diğer tesislere ilave olarak bir koku giderici sisteminin eklenmesi olduğunu belirten Başkan Altay, 'Böylece yoldan geçenlere de en az rahatsızlık verecek bir atıksu sistemini bugün hayata geçirmiş olacağız. Bizim hizmet ederken bir şiarımız var: 'Toprağa sahip çıkan, geleceğe sahip çıkar.' diyoruz ve bu manada yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu topraklarda atılan her adım, suyun her damlası, yarınlarımızın teminatıdır. Biz istiyoruz ki, Çumra'nın bereketli ovaları hem üretmeye devam etsin hem de doğasıyla, çevresiyle çok daha yaşanabilir bir yer olsun. Bu eserimiz bunun en güzel örneklerden biri oldu. Hayata geçirdiğimiz bu eserin Çumra'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projede emeği olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Genel Müdürümüz başta olmak üzere projedeki tüm paydaşlarımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum' diye konuştu.