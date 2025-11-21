İzmir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile 426 kilo hap yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, İstanbul ve Ankara'da Emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla büyük miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda yapılan baskınlarda 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon hap üretilebilecek 426 kilogram kimyasal madde bulundu.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1991734514029076497

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun 'insanlık suçu' olduğunu vurgulayarak gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların korunması için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtirken, mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, 'tüm insanlık için' yürütüldüğünün altını çizdi.