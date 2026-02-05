İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 123 şüphelinin yakalandığını, 465 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Mersin, Çanakkale ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda, özellikle gençleri hedef alan ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarının hedef alındığı belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2019270498295931270

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; 101 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlara 574 jandarma personeli, 131 asayiş timi, 9 motorlu tim, 6 komando timi ve 12 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Uyuşturucu suç örgütlerinin elebaşından sokak satıcısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kıracağız' dedi. Başarılı operasyonlarda emeği geçen valilikler, başsavcılıklar ve jandarma personeli tebrik edildi.