İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye Aydın Doğan Ödülü'nün Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek törenle takdim edilmesi bekleniyor.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye'de felsefe eğitiminin ve araştırmalarının gelişmesine, bu alanda birçok akademisyenin yetişmesine ve ülkemizde felsefi düşüncenin yaygınlaşmasına yaptığı önemli katkılar, sayısız bilimsel makale, bildiri, rapor ve kitap çalışmalarıyla uzun yıllar boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi başarıyla temsil etmesi, ayrıca insan hakları kavramının anlaşılması ve savunulmasında da önemli misyon üstlenmesi, Felsefe ve İnsan Hakları konusunda UNESCO kürsüsü sahibi olmak gibi çok önemli bir değere ulaşmış olması, başarılarıyla uluslararası kültür ve felsefe ortamında Türkiye adının gündemde tutulmasına katkı sunması nedeniyle 2024 yılı Aydın Doğan Ödülü’nün, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye takdim edilmesini kararlaştırmıştır” denildi.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl 2023 Aydın Doğan Ödülü Koro Müziği Antakya Medeniyetler Korosu'nun olmuştu.

TÜRK FELSEFESİNİN ÖNCÜ İSMİ: PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı. 1969 yılında kurulan Felsefe Bölümünün kuruluşundan Ekim 2003'e kadar başkanlığını yürüttü. 1997'de kurulan İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Mart 2005'e kadar müdürlüğünü yaptı. 1998 yılından bu yana da UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün sahibidir. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne atanan İoanna Kuçuradi, bu üniversitenin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürlüğünü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yapmaktadır.

Aldığı ödüller:

– Goethe Madalyası (1996)

– Girit Üniversitesi'nden Onursal Felsefe Doktorası (1996)

– Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü (1996)

– Hacettepe Üniversitesi Bilimde Başarı Ödülü (1994-1995 ve 1995-1996 Akademik Yılları)

– Mimoza Dergisi'nin 75 Cumhuriyet Kadını Ödülü (1998)

– Ricardo Palma Üniversitesi'nden Onursal Felsefe Doktorası (2000)

– Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1999 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü (2000)

– Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Büyük Liyakat Haçı (2001)

– La Havana Şehri Onursal Hemşehriliği (2002)

– UNESCO İnsan Hakları Eğitimi Ödülü, Onursal Mansiyon (2002)

– Mustafa N. Parlar Bilim Ödülü (2003)

– UNESCO Aristoteles Madalyası (2003)

– Diyarbakır Tabip Odası'nın Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü (2004)

– Seküler Humanizm Konseyi'nin Planeter Humanist Filozof Ödülü (ABD, 2005)

– Truva Folklor Araştırmaları Derneği Ödülü (2005)

– UNESCO'nun 60 Yılına Katkı Yapmış 60 Kadın (2006)

– 500-2000 Yılları Arasında İstanbul'un 100 İlim ve Fikir Adamı (2012)

– Toplumsal Etik Derneği Onur Ödülü (2013)

– TED Ankara Koleji Vakfı Okulları “İnsan Haklarına Katkı Ödülü” (2013)

– Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Stratejik Vizyon Ödülü (2014)

– Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, Felsefe Dalındaki Kristal Lale Ödülü (2014)

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senato Özel Ödülü (2015)

– 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı (TÜYAP, 2016)

– 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Tema (Umut) Ödülü (2018)

– Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun seçtiği Türkiye'nin 20 Öncü Kadını (2019 ve 2022)

– Forum İstanbul, Yaşam Boyu Başarı Ödülü (2019)

– Beykoz Üniversitesi, Yürekli Kadınlar Ödülü (2019)

– Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin Eğitim Ödülü (Bursa, 2020)

– T.C. Üsküdar Üniversitesi, Yüksek İnsani Değerler Ödülü (2020)

– Tepebaşı (Eskişehir) Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler, Uğur Mumcu Hayat Boyu Başarı Ödülü (2022)

– Betül Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü (2022)

– MediaCat Fark Yaratan Kadınlar 2022 Yaşam Boyu Onur Ödülü (2022)

– Hayal Gücü Merkezi'nin “Türkiye'nin Hayal Gücüne Katkı Ödülü” (2022)

– Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin “Cumhuriyet” Ödülü (2023)

– Atina Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi Onursal Hukuk Doktorası (2023)

– Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin “Bilim Dalında Önder Kadın” Ödülü (2023)

– Dil Derneği'nin 91. Dil Bayramı Onur Ödülü (2023)

– FeminİSTANBUL 7. Uluslararası Festivali Onur Ödülü (2023)

– İstanbul Üniversitesi'nin “13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur” Ödülü (2023)

– Maltepe Belediyesi İstasyon Dergisi'nin “Yüzyılın Aydınlık Yüzleri” Ödülü (2024)

– Rotary İstanbul'un “Meslekte Hizmet” Ödülü (2024)

– T.C. Üsküdar Üniversitesi'nin “Zirvedeki Kadınlar” Ödülü (2024)

– Yeni Kuşak Köy Enstitüleri'nin “Aydınlanma Onur Ödülü” (2024)