Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için ise 50-80 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünün yanı sıra Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken, yetkililer; bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

RÜZGAR 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Bu arada rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden 50-80 kilometre/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken kuvvetli rüzgar dolayısıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.