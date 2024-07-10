İSTANBUL (İGFA) - İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları İle birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü İle başladı.

SAĞANAK GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra (15:00) Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu İlçelerimizde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

POYRAZ SERT ESECEK

İstanbul'da kuzeyli yönlerden ( Poyraz) aralıklarla kuvvetlice (10-45 km/sa) esen rüzgar kente serinlik verse de, sıcaklıkların hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyredeceği, Perşembe (Yarın) ilk saatlerden (01:00) itibaren de yine yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: igf