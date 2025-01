Oyunseverler, yeni çıkacak oyunları merakla bekliyor. 2025 yılının en çok beklenen oyunları sizler için derledik.İSTANBUL (İGFA) - Oyun alışverişleri konusunda en güvenilir adresiniz Oyunfor'dan derlenen bilgilere göre 2025 yılında çıkması beklenen oyunları bir araya getirdik.

İşte çıkışları merakla beklenen o oyunlar...

Grand Theft Auto VI (Rockstar Games) Çıkış Tarihi: 2025

Kısaca GTA olarak tanıdığımız serinin altıncı versiyonu için heyecanlanmayan tek bir oyuncu bile yoktur; özellikle yayınlanan o efsanevi fragmandan sonra… Ve zaman hızla geçiyor denir, GTA VI’nın çıkışı için söylenen 2025 yılı da geldi. Evet, oyunun bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor lakin ya Rockstar Games çok az bilgi ve fragmanla oyunu bir anda piyasaya sürecek, ya da oyun ertelenerek 2026’ya sarkacak; hep birlikte göreceğiz.

Sid Meier's Civilization VII (2K Games) Çıkış Tarihi: 11 Şubat 2025

Popüler strateji serisinin son oyunu olan Civilization VII, alışılan oynanış mekaniklerinde bazı iddialı değişiklikler yapıyor; buna medeniyetin farklı dönemlerini temsil eden üç çağın eklenmesi de dahil. “Sadece bir sıra daha oynayayım” diyerek tüm gecenizi bu strateji efsanesi adayıyla geçireceğinizden emin olabilirsiniz.

Assassin's Creed Shadows (Ubisoft) Çıkış Tarihi: 20 Mart 2025

Assassin's Creed hayranlarının serinin başından beri tek bir isteği vardı: Feodal Japonya'da geçen bir Assassin macerası. Naoe ve Yasuke arasında geçiş yaparak, sırasıyla gizlilik veya savaş odaklı oynanışa sahip iki kahraman olarak deneyimleyeceğiniz oyun, Ubisoft’un dünya kurma beceresini sonuna kadar sergileyeceği, sağlam bir aksiyon oyunu olacak gibi duruyor; eğer bir kez daha ertelenmezse…

Avowed (Obsidian Entertainment) Çıkış Tarihi: 13 Şubat 2025

RPG uzmanı Obsidian Entertainment, Pillars of Eternity serisinin fantastik dünyası Eora'yı yepyeni, FPS görüntüsüyle harmanladığı bir macera için geri döndürüyor. Avowed, savaşın merkezinde kılıçlar ve büyüler (ve silahlar!) olan, büyücüler ve savaşçıların hikayelerini yönlendiren seçimler ve sonuçlar yapmanıza olanak tanıyan, son derece iddialı bir RPG olarak hayat bulma yolunda ilerliyor. RPG’ciler bu oyunu radarlarından ayırmamalı.

Inzoi (Krafton) Erken Erişim: 28 Mart 2025

En yakın rakibi The Sims ile kıyaslandığında çok daha gerçekçi bir görsel zenginliğe sahip olan InZoi, yakında erken erişimle oyunculara ulaşacak olan yeni bir yaşam simülasyonu. Unreal Engine 5’in tüm yeteneklerini sonuna kadar kullanan oyun, karakter özelleştirme konusunda zirveye oturacak gibi duruyor. Oyunda bizi tam olarak hangi aktivitelerin ve görevlerin beklediğini henüz bilmiyoruz ama InZoi için tüm oyuncular olarak heyecanlıyız.

Doom: The Dark Ages (id Software) Çıkış Tarihi: 15 Mayıs 2025

Doom Slayer’ın kontrolünü alarak çivili bir kılıçla iblisleri ezmek, bir ejderhanın sırtına binmek ve zırhlı bir ortaçağ şövalyesine benzeyen dev bir robotu kullanmak için bir neden arıyorsanız, Doom: The Dark Ages bunu size sağlamayacak ama tüm bunları yapmanın vereceği hazzı uzunca bir süre unutamayacaksınız. Serinin diğer oyunlarından farklı bir konsepte sahip olan oyunu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz zira amaçsızca bir şeyleri patlatmayalı uzun zaman oldu.

Ghost of Yōtei (Sucker Punch) Çıkış Tarihi: 2025

Ghost of Tsushima’nın devamı gibi duran, lakin bambaşka bir hikaye anlatan yeni Sucker Punch efsanesi adayı, Ghost of Tsushima’nın benzeri bir samuray mücadelesi sunacak. Yeni karakterimiz Atsu, çift Katana’sıyla düşmanlarına korku salacak ve Feodal Japonya’nın nefes kesen doğasında at sürecek. Tüm PlayStation 5 sahiplerinin takipte olması gereken bir oyun, mutlaka listenize ekleyin.

Borderlands 4 (2K Games) Çıkış Tarihi: 2025

“Silah, çok silah, daha da çok silah” mottosuyla hareket eden Borderlands serisi, yeni oyununda büyük ihtimalle kullanacağımızdan çok daha ötesinde bir silah çeşidiyle karşımıza çıkacak. Serinin önceki oyunlarıyla aynı grafik stilini kullanan bu eğlenceli FPS oyunu, bu defa oyuna, yüksek yerlere ulaşmamızı sağlayacak bir kanca da ekliyor. Ayrıca devasa bir haritanın da sözü veriliyor.