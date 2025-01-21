Bilişim uzmanları, artan taleple ilgili olarak güvenilir markaları taklit etmekten tamamen sahte vitrinler oluşturmaya kadar uzanan bir dizi dolandırıcılığı ortaya çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler Dubai'nin lüks çikolatalarının tadını çıkarmaya hevesli. Ancak siber suçlular, durumdan şüphelenmeyen alıcıları kandırmak için bu trendden yararlanıyor.

Kaspersky uzmanları, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüketicileri hedef alan yeni bir dolandırıcılık kampanyası tespit etti.

Siber suçlular, güvenilir teslimat hizmeti Deliveroo ve ünlü Dubai çikolatasının üreticisi Fix Dessert Chocolatier'i taklit eden sahte web siteleri oluşturdu.

Siber suçlular, resmi mağazaların ve platformların görünümünü taklit ederek, tüketicilerin güvenini ve marka itibarını istismar ediyorlar ve şüphelenmeyen alıcıları hiçbir zaman teslim edilmeyecek çikolata "siparişleri" için ödeme yapmaya ikna ediyorlar.

Diğer bazı durumlarda dolandırıcılar dünyanın dört bir yanından bağımsız satıcılar gibi davranarak tamamen sahte e-ticaret platformları oluşturuyorlar.

Bu sahte web siteleri Dubai çikolatası sattığını vaat ediyor, ancak ödemeler tahsil edildikten sonra ortadan kayboluyor ve tüketicilerin eli boş ortada bırakıyor.

Bu gibi dolandırıcı işletmeler dünyanın her yerindeki kullanıcıları hedef alıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Dolandırıcılar genellikle trendlerden faydalanmakta hızlı davranır. Dubai çikolatası çılgınlığı bunun en iyi örneği. Tüketicilerin heyecanını ve köklü markalara olan güvenini avlayan taktikler kullanmak, siber suçluların başarılı olması için etkili bir yoldur. Tüketicilerin kendilerini korumak ve hayal kırıklığına uğramamak için ayrıntılara dikkat etmesi, çevrimiçi mağazaların gerçekliğini doğrulamak için zaman ayırması ve alışılmadık derecede cömert görünen tüm fırsatlara karşı dikkatli olması çok önemlidir. Bunlar aldatma amaçlı olarak tasarlanmış olabilir." diye konuştu.

Uzmanlar, bu tip dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için çevrimiçi alışveriş öncesinde internet sitesinin gerçekliğini doğrulamalarını, istenmeyen tekliflere karşı dikkatli olmaları, kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçınılması, alışverişlerin güvenli ve doğrulanmış platformlarla yapılmasını istedi.