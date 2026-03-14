Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ekipler, trafik akışını olumsuz etkilememek amacıyla tüm şehir uykuda iken pek çok noktayı elden geçiriyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında tretuvar tamiratı, asfalt yama, mazgal temizliği ve trafik güvenliği düzenlemeleri trafiğin olmadığı gece saatlerinde yapılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Kocaeli hedefiyle 12 ilçede yoğun emek harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz demeden çalışıyor.

Bu kapsamda Başiskele ilçesi Aydınkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde tretuvar tamiratı çalışmaları gece saatlerinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaya güvenliğini artırmak ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kısa sürede sonuçlandırıldı.

İZMİT'TE GÜVENLİK VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yerinden çıkan demir delinatörlerin montajı yeniden yapılarak trafik güvenliği sağlandı. Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde ise mazgal temizliği çalışması gerçekleştirilerek yağmur suyu hatlarının sağlıklı şekilde çalışması güvence altına alındı. Ayrıca Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda asfalt yama çalışması tamamlanarak sürüş konforu artırıldı.

DERİNCE'DE ASFALT YAMA ÇALIŞMASI

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde asfalt yama serim çalışması tamamlandı. Yol yüzeyindeki deformasyonlar giderilerek güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı.

HİZMETİN GECESİ GÜNDÜZÜ YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için birçok çalışmayı gece saatlerinde gerçekleştiriyor. 'Kocaeli uyurken ekipler sahada' anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, kentin dört bir yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir yetkilileri; daha güvenli yollar, daha konforlu kaldırımlar ve daha sağlam altyapı için çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceğini bildirdi.