Meteoroloji, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği uyarısı yaptı. Batı bölgelerinde sıcaklıklar artarak devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın (Cumartesi) yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 9°C, 19°C

Parçalı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 20°C

Parçalı, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi sabah saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunun açıkları 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Doğu Akdeniz 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.