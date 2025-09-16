Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, mühendislik bölümü öğrencilerinin staj süreçlerini daha verimli hale getirmek adına yeni bir projeye imza attı.BURSA (İGFA) - Erasmus+ KA220 VET kapsamında destek almaya hak kazanan “EngineerTrack: Geleceğin Mühendisleri için Oyunlaştırılmış Staj Takip ve Beceri Geliştirme Uygulaması” projesiyle, öğrencilerin staj süresince kazandıkları beceriler dijital bir platform üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

BTÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği projede Romanya, İtalya, Almanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan üniversiteler yer alıyor. Proje ekibinde Doç. Dr. Cihan Kaboğlu (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), Öğr. Gör. Elif Atalı (Yabancı Diller Yüksekokulu), Öğr. Gör. Ali Kılıç (Erasmus Ofisi) ve mezun Dr. Şükran Güney Yılmaz görev alıyor.

STAJYER GELİŞİMİ ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

EngineerTrack projesi, mühendislik fakültesi öğrencilerinin staj deneyimlerini oyunlaştırma temelli dijital bir altyapıyla destekleyerek, geçici bir uygulamadan kalıcı bir öğrenme sürecine dönüştürmeyi hedefliyor. 24 ay sürecek proje kapsamında geliştirilecek uygulama sayesinde öğrencilerin edindiği beceriler ve kullandıkları yazılımlar akademik ve sektörel paydaşlar tarafından anlık olarak izlenebilecek.

PROJENİN AÇILIŞI BURSA’DA…

Projenin açılış toplantısı Bursa’da gerçekleştirilecek. Sonraki hareketlilikler ise İtalya ve Almanya’da düzenlenecek. Doç. Dr. Cihan Kaboğlu, “EngineerTrack ile mühendislik stajlarını daha verimli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir öğrenme deneyimine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR: MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE KALİTE VE YENİLİĞİ BULUŞTURUYORUZ

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “EngineerTrack, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu ile mühendislik eğitiminde kalite ve yeniliği buluşturan stratejik bir adımdır. Bursa’da Erasmus+ KA220 VET kapsamında destek alan tek üniversite olmamız, akademik gücümüzün göstergesidir” ifadelerini kullandı.