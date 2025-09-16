Kocaeli Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için sunduğu eğitim desteğini bu yıl iki katına çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere sağladığı eğitim desteğini iki katına çıkardı. Daha önce 5 bin TL olarak verilen destek, bu yıl 10 bin TL olarak ödenecek.

Eğitim desteği için başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Destekten; devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile özel ve vakıf üniversitelerinin %75 ve üzeri burslu lisans programlarına yerleşen öğrenciler faydalanabilecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada gençlere verdikleri önemi şu sözlerle vurguladı: “Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için vereceğimiz 10 bin TL tutarındaki eğitim desteğimizin kayıtları 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Eğitim desteğimizden devlet üniversitelerinin dışında özel üniversitelerin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıracak %75 ve üzeri burs kazanan gençlerimiz de faydalanabilecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”