Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) bölüm kontenjanlarının tamamı doldu.BURSA (İGFA) - YKS’ye girerek üniversite tercihini yapan milyonlarca adayın heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, Bursa Teknik Üniversitesindeki bin 416 kontenjanın tamamı doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan BTÜ, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldı.

BTÜ’ye yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, YÖKAK tarafından tam akreditasyonlu BTÜ’de öğrenim görecek öğrencilerin çok avantajlı olduğunu vurguladı.

BTÜ’nün sunduğu olanaklardan bahseden Rektör Çağlar, “Akademisyen başına 16 lisans öğrencisi ve laboratuvar cihazı başına 6 öğrenci ortalaması ile sektörün ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi öğrenim programlarımızla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uygulamakta olduğumuz İşletmede Mesleki Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimizi, sektörün ihtiyaçlarına uygun, donanımlı ve yetkin bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu kapsamlı eğitim modeli sayesinde, öğrencilerimizin yüzde 90’dan fazlası ilk bir yıl içerisinde kendi alanlarında istihdam ediliyor” dedi.

TESCİLLİ KARİYER MODELİ İLE DESTEK

BTÜ’nün tescilli Kariyer Modeli’nden bahseden Rektör Çağlar, “BTÜ Kariyer Modeli’nde uyguladığımız ‘Mentörlük Programı’ ile her öğrencimize ‘sektör’ ve ‘mezun’ mentörleri atıyoruz. Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik hizmetlerini de öğrencilerimize sunuyoruz. Mezun Takip ve Destek Sistemi aracılığıyla öğrencilerimize mezun olduktan sonra da desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesinin “öğrenci odaklı” üniversite olduğunun altını çizen Rektör Naci Çağlar, BTÜ’ye yerleşme hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden olacağını bildirdi.

Rektör Çağlar, BTÜ’de ders dönemi ise 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.