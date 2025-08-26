Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde hizmete açtığı Gündüz Bakımevleri ile ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi il genelinde Gündüz Bakımevlerinin sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde de Gündüz Bakımevi açacak.

Sosyal belediyecilik alanında vatandaşların yanında olmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan ve büyük önem verdiği Gündüz Bakımevleri’nin sayısını arttırıyor.

Menteşe, Fethiye, Yatağan, Ortaca ilçelerine kazandırılan Gündüz Bakımevleri’nden sonra Bodrum, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula ilçelerinde de kreş açılması için çalışmalar sürüyor. Açılacak olan yeni Gündüz Bakımevleri ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Gündüz Bakımevleri, özellikle çalışan anneler için büyük kolaylık sağlıyor. Çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir ortam sunan bu merkezler, kadınların iş hayatına katılımını desteklerken aynı zamanda ailelerin sosyal eşitlikten daha fazla faydalanmasına katkı sunuyor.

Bakımevlerinde çocuklar yalnızca bakım hizmeti almakla kalmıyor; oyun temelli ve çağdaş eğitim yöntemleriyle gelişimleri destekleniyor. Uzman eğitimciler eşliğinde hazırlanan programlarla çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal becerileri güçlendiriliyor, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümeleri sağlanıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras insanların mutluluğu, huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşamaları için projeler gerçekleştirdiklerini, bunlardan en önemlisinin geleceğin teminatıçocuklar için olan Gündüz Bakımevi projesi olduğunu belirtti.