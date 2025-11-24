Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen lisansüstü mezuniyet töreninde 449 yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, 'Tezlerimiz rafta kalmıyor, sahada karşılık buluyor' diyerek üniversitenin araştırma kültürüne vurgu yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2024-2025 akademik yılı lisansüstü mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen törende doktoralı ve yüksek lisanslı toplam 449 mezun kep atarak akademik yolculuklarını taçlandırdı.

Törene BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasında mezunları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün lisansüstü eğitime verdiği önemin altını çizdi. Güney Marmara'nın tek teknik üniversitesi olarak özgün projelere imza attıklarını belirten Çağlar, lisansüstü öğrencilerin üniversitenin akademik gücünün merkezinde olduğunu söyledi.

'TEZ ÇALIŞMALARIMIZ SAHADA KARŞILIK BULUYOR'

BTÜ'nün güçlü bir lisansüstü eğitim yapısına sahip olduğunu belirten Rektör Çağlar, öğrenci profilinin yüzde 22'sinin yüksek lisans, yüzde 3'ünün doktora öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti. Çağlar, tez ve projelerin sektörde somut çıktılar oluşturduğunu vurgulayarak, 'Biz rafta duran değil, sahada üretime katkı sunan tezler istiyoruz. Bugün mezunlarımızın çalışmaları yalnızca akademik yayın olarak kalmıyor; şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde, üretim süreçlerinde, inovasyon ekosisteminde gerçek karşılık buluyor. Bu, üniversitemizin araştırma kültürünü güçlü kılan en temel unsurdur.' dedi.

Rektör Çağlar, danışman öğretim üyelerine ve süreç boyunca öğrencilere destek veren ailelere de teşekkür etti.

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Kaya ise mezuniyet coşkusunun geçmiş yılların emeğini temsil ettiğini belirterek, 26 uluslararası mezunun BTÜ'nün küresel niteliğini gösterdiğini söyledi.

Mezunlar adına konuşan Dr. Nazlı Deniz Ersöz, arkadaşlarını tebrik ederek gururunu paylaştı. Törende başarılı doktora tezleri ödüllendirildi.

Buna göre; Birincilik: Dr. Safa Şenaysoy (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz), İkincilik: Dr. Ayten Nur Yüksel Yılmaz (Danışmanlar: Dr. Öğr. Üyesi Doruk Erdem Yunus & Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu) ve Üçüncülük: Dr. Büşra Mutlu (Danışmanlar: Doç. Dr. Şeyma Duman & Doç. Dr. Fatma Demirci) ve Dr. Numan Yüksel (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah) oldu.

Tören, kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.