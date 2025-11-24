Konya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen buluşmada huzurevinde kalan emekli öğretmenler Bilgehane öğrencileriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sultan Alaiddin Bilgehanesi'nde gerçekleştirilen buluşmada 81 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Ömer Atabek ve emekli elektronik öğretmeni Ekrem Kapıcı ile 85 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Alaeddin Köseoğlu sıcak bir karşılama ile ağırlandı.

Meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri ve unutamadıkları anıları öğrencilerle paylaşan emektar büyüklerimiz, öğrencilerin yönelttikleri soruları da büyük bir içtenlikle yanıtladı. Bilgehane öğrenciler ise öğretmenlerini dikkatle dinleyerek hayata dair önemli tecrübeler edindi.

ANLAMLI BULUŞMADA BÜYÜKLERİMİZ MUTLULUKLARINI DİLE GETİRDİ

Emekli öğretmen Ömer Atabek, etkinliğin kendisini yeniden eski günlerine götürdüğünü ifade ederek, şu sözlerle duygularını paylaştı: 'Şu anda kendimi emekli değil de çalışan bir öğretmen olarak hissediyorum. Onlarla ders yapmak bana büyük bir onur ve şeref verir. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlar bizim en değerli hazinemiz. Bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine önem verelim' ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmenlerden Alaiddin Köseoğlu da fırsat verildiğinde yeniden gençlerin karşısına seve seve çıkacağını, öğrencilere yardımcı olmayı her zaman istediğini dile getirirken; emekli öğretmen Ekrem Kapıcı da anlamlı bir günde öğrencilerle buluşmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, hem emektar büyüklerimiz hem de öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olurken, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine de özel bir vurgu yaptı.