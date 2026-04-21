Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kadın Floor Curling Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

BURSA (İGFA) - Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 14-15 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona 11 erkek ve 11 kadın takımı katılırken, müsabakalarda toplam 79 sporcu mücadele etti.

Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyan BTÜ Kadın Takımı, turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Türkiye üçüncülüğü elde eden kadın takımı; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Meryem Sude Yıldız ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Berfin Sönmez'den oluştu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrenci takımını tebrik ederek, Bursa Teknik Üniversitesinin yalnızca akademik başarılarıyla değil, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi yönündeki yaklaşımına dikkat çekti. Rektör Çağlar, başarılarından dolayı sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti.