Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılmasında ve küresel ticaret hacminin artmasında köprü görevi üstlenen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürüyor. BTSO son bir haftada Finlandiya, Fransa, Litvanya, Ruanda ve Sırbistan’dan büyükelçi ve başkonsolosluk düzeyinde heyetleri ağırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden diplomatik temsilcilerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2024 yılında Almanya’dan Singapur’a, Arjantin’den Hindistan’a, Belçika’dan Çin’e kadar farklı coğrafyalardan önemli ziyaretçileri ağırlayan BTSO, son bir haftalık dönemde ise 5 ülkeden büyükelçi ve başkonsolosu konuk etti. Görüşmelerde Bursa’nın ekonomik potansiyeli anlatılırken, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

BÜYÜKELÇİ DEGUTİS BTSO’NUN KONUĞU OLDU

Türkiye’nin ihracat odaklı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren BTSO, geçen hafta da yoğun ziyaretlere ev sahipliği yaptı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis’i ağırlayarak, iki ülke ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Büyükelçilik Müsteşarı Dalija Ignataviciute ve Litvanya Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan’ın da yer aldığı ziyarette konuşan BTSO Başkanı Burkay, iş dünyası olarak Türkiye ve Litvanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“TÜRKİYE’DEN LİTVANYA’YA EN BÜYÜK TİCARET HEYETİNİ DÜZENLEDİK”

Türkiye’nin Litvanya ile ikili ticaretinin diğer Baltık ülkelerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Türkiye ile Litvanya arasındaki ikili ticaret hacmi, 2011 yılında 400 milyon dolar seviyesindeyken bugün 1,2 milyar dolara kadar yükseldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 57 bini aşkın üyemizle iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara etkin şekilde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi. Geçen yıl Türkiye’den Litvanya’ya düzenlenen en büyük ticaret heyeti programına imza attıklarını hatırlatan Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik hayata geçirdiğimiz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerimiz kapsamında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta üyelerimiz ile Litvanya iş dünyası temsilcilerini işbirliği masasında buluşturduk. Türkiye-Litvanya İş Forumumuzu ise Litvanya Parlamentosu Seimas’ta gerçekleştirdik. Gelecek dönemde iş birliği içerisinde, dış ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

FİNLANDİYA BURSA FAHRİ KONSOLOSLUĞU AÇILDI

BTSO’nun bir diğer konuğu ise Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen oldu. Finlandiya’nın Bursa Fahri Konsolosluğu açılışı için Bursa’ya gelen Büyükelçi Hamalainen’e ziyarette Fahri Konsolos Pınar Taşdelen Engin ile Büyükelçilik Konsolosu Merja Karkkainen ve Ticari Ataşe Jonna Selin eşlik etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin ev sahipliği yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve potansiyel iş birlikleri ele alındı. Ziyarette ayrıca Bursa’nın TEKNOSAB projesiyle güçlenen sanayi altyapısı, yüksek katma değerli üretim gücü ve yeşil dönüşüm vizyonunun Finlandiya ile ekonomik iş birliklerine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

BTSO ayrıca Sırbistan Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton’u ağırladı. Ziyaretlerde BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Hakan Batmaz, Haşim Kılıç ve Abidin Şakir Özen, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Meclis Divan Katipleri Gülçin Güleç ve Selin Sakder Akyıldız, Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren ile Sırbistan Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp ve Fransa Bursa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak da yer aldı.