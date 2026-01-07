Dijital dönüşümden dış ticarete, yeşil dönüşümden mevzuat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede programlar düzenleyen BTSO Akademi, 2025'te 46 farklı eğitimle 4 bini aşkın katılımcıyı buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi, 2025 yılında da iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt veren eğitim ve gelişim programlarıyla Bursa ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Dijital dönüşüm, dış ticaret, finans yönetimi, kurumsallaşma ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda kurgulanan programlar, firmaların rekabet gücünü artırmayı hedefledi.

Meslek komiteleri ve sektörlerden gelen talepler doğrultusunda şekillenen eğitimler kapsamında 46 farklı program düzenlendi ve 4 bini aşkın kişi eğitimlere katıldı. Yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden e-ihracat uygulamalarına, karbon ayak izi ve dijital ürün pasaportu gibi güncel konulara kadar birçok başlık ele alındı.

BTSO Akademi, bilişim, tekstil, makine, gıda, kimya, sigorta, gayrimenkul ve hizmet sektörleri başta olmak üzere çok sayıda alanda firmaların bilgiye dayalı karar almasını, yeni pazarlara açılmasını ve kurumsal yapısını güçlendirmesini sağladı. 2013 yılından bu yana 800'e yakın eğitim düzenleyen akademi, 116 bini aşkın katılımcıya ulaştı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, akademinin iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren stratejik bir platform haline geldiğini vurguladı. Burkay, 'Bilgiyi doğru kullanan, değişimi zamanında okuyan ve insan kaynağını sürekli geliştiren firmalar rakiplerine göre çok daha büyük avantajlara sahip. BTSO Akademi, firmalarımızı geleceğin iş modellerine hazırlıyor' dedi.

2026 yılında da dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ihracat, finansal yönetim ve kurumsallaşma gibi alanlarda yeni nesil eğitim programlarının artırılacağını ifade eden Burkay, 'BTSO Akademi, firmalarımızın dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden bir platform olmaya devam edecek' açıklamasını yaptı.